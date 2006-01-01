WinkДетямГрязная работенка2-й сезонПокраска мостов
Грязная работенка (сериал, 2006) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
2006, Dirty Jobs
ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Присоединяйтесь к ведущему Майку Роуву: он берется за самую грязную в мире работу и встречается с бесстрашными людьми, которые выполняют ее каждый день.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МРАктёр
Майк
Роу
- ДМАктёр
Дэвид
М. Барский
- ДГАктёр
Даг
Гловер
- ТПАктёр
Трой
Пафф
- АБАктёр
Адам
Брэдли
- РУАктёр
Райан
У�олш
- ЭМАктриса
Эмбер
МакКлэрин
- КППродюсер
Крэйг
Пилиджиан
- МРПродюсер
Майк
Роу
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Барский
- ЭБПродюсер
Эдвард
Барбини
- ДСМонтажёр
Джефф
Силафф
- ДГОператор
Даг
Гловер
- ТПОператор
Трой
Пафф
- АСОператор
Адам
Сэмпсон
- ДВКомпозитор
Дэвид
Ванакор