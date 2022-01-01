Груз прошлого. Серия 2
Wink
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Груз прошлого
1-й сезон
2-я серия
8.72022, Груз прошлого. Серия 2
Мелодрамы18+

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Груз прошлого (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Однако девушка не догадывается, что именно он стал невольным убийцей отца ее ребенка.

Сериал Груз прошлого 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Груз прошлого»

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