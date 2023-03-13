Груз прошлого. Серия 1
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Груз прошлого
1-й сезон
1-я серия
8.72022, Груз прошлого. Серия 1
Мелодрама18+

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Груз прошлого (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Однако девушка не догадывается, что именно он стал невольным убийцей отца ее ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Груз прошлого»