WinkСериалыГруз прошлого1-й сезон1-я серия
8.72022, Груз прошлого. Серия 1
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Груз прошлого (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Однако девушка не догадывается, что именно он стал невольным убийцей отца ее ребенка.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- Актёр
Родион
Галюченко
- Актриса
Ольга
Дубровина
- НБАктриса
Наталья
Бичан
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- НААктёр
Никита
Абдулов
- МФАктриса
Мария
Фелянина
- ЯТАктёр
Ян
Теплов
- ГСАктёр
Геннадий
Семёнов
- НДАктёр
Николай
Дроздовский
- АКСценарист
Алена
Купцова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ОМПродюсер
Ольга
Миронова
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков