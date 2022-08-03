Грубое правосудие. Сезон 1. Серия 9
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Грубое правосудие
1-й сезон
9-я серия

Грубое правосудие (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.22016, Coppers
Криминал18+

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О сериале

Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на всe, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.

Страна
Бельгия
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грубое правосудие»