Грубое правосудие (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.22016, Coppers
Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на всe, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.
Рейтинг
6.7 IMDb
- ЙДРежиссёр
Йорун
Дюмулейн
- ХДАктриса
Хилде
Де Бардемакер
- ЛВАктёр
Люк
Винс
- ЛПАктриса
Лотти
Пиной
- БВАктёр
Берт
Вербеке
- ЙХАктёр
Йорис
Хесселс
- АУАктёр
Арнольд
Уиллемс
- ЭААктриса
Эбигейл
Абрахам
- РМАктёр
Руди
Моррен
- СДАктриса
Сура
Донке
- РКАктёр
Робби
Клейрен
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ТДХудожница
Тине
Десё
- МДМонтажёр
Матье
Депёйдт
- ГВОператор
Герт
Верстрате