Грубое правосудие (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Бесстрашная и прямолинейная комиссар Лиз Мерхаут возглавляет отдел убийств полиции Антверпена. Она и ее команда идут на всe, чтобы обеспечить правосудие, даже если это означает, что будут применены грубые методы.



Сериал Грубое правосудие 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.