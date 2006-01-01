Громовы. Серия 12
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Громовы (сериал, 2006) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.52006, Громовы. Серия 12
Драмы12+

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Сюжет

В конце 70-х в шахтерском поселке Каменка живет счастливая семья Громовых: Мария, Федор и их дети — Настя, Саша, Сава и маленький Никитка. Громовым немного завидуют, так у них все хорошо: есть и хозяйство, и дети, и взаимопонимание — идеальная семья. Но вскоре происходит трагедия: отец погибает, а мать с детьми вынуждены уехать из поселка и искать место, где они смогут начать новую жизнь…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Громовы»