Громовы. Дом надежды. Серия 9
Wink
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Громовы. Дом надежды
1-й сезон
9-я серия

Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.52007, Громовы. Дом надежды. Серия 9
Драмы18+

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О сериале

Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...

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Страна
Россия
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Громовы. Дом надежды»