Гримм (сериал, 2015) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
9.52015, Grimm
Фэнтези, Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- НБРежиссёр
Норберто
Барба
- ТОРежиссёр
Терренс
О’Хара
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ДДАктёр
Дэвид
Джунтоли
- БТАктриса
Битси
Таллок
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- СРАктёр
Саша
Ройз
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ККАктриса
Клэр
Коффи
- Актриса
Бри
Тёрнер
- РБАктёр
Роберт
Бланш
- КМСценарист
Кайл
МакВей
- КБСценарист
Кэтрин
Баттерфилд
- НДСценарист
Невин
Деншэм
- ДГПродюсер
Дэвид
Гринуолт
- ДКПродюсер
Джим
Кауф
- ТМПродюсер
Тодд
Миллинер
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- СБМонтажёр
Скотт
Бойд
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- РБОператор
Росс
Берриман
- КФОператор
Корт
Феи