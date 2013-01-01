Гримм (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Гримм. Сезон 3. Серия 9
9.52013, Grimm
Фэнтези, Детектив18+

О сериале

Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

