Гримм (сериал, 2013) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн
9.52013, Grimm
Фэнтези, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.
Сериал Гримм 3 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыМистические, Ужасы, Приключения, Драмы, Фэнтези, Зарубежные, Детективы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- НБРежиссёр
Норберто
Барба
- ТОРежиссёр
Терренс
О’Хара
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ланёвилль
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ДДАктёр
Дэвид
Джунтоли
- БТАктриса
Битси
Таллок
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- СРАктёр
Саша
Ройз
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ККАктриса
Клэр
Коффи
- Актриса
Бри
Тёрнер
- РБАктёр
Роберт
Бланш
- КМСценарист
Кайл
МакВей
- КБСценарист
Кэтрин
Баттерфилд
- НДСценарист
Невин
Деншэм
- ДГПродюсер
Дэвид
Гринуолт
- ДКПродюсер
Джим
Кауф
- ТМПродюсер
Тодд
Миллинер
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- СБМонтажёр
Скотт
Бойд
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- РБОператор
Росс
Берриман
- КФОператор
Корт
Феи