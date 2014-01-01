Григорий Р. (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Григорий Р. Сезон 1. Серия 8
2014, Григорий Р. Сезон 1. Серия 8
Драма, Исторический

О сериале

Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..

