Григорий Р. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Григорий Р.
1-й сезон
7-я серия

Григорий Р. (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Григорий Р. Сезон 1. Серия 7
Драма, Исторический12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»