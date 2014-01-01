Григорий Р. Сезон 1. Серия 4
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Григорий Р. (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.22014, Григорий Р. Сезон 1. Серия 4
Драмы, Русские18+

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Сюжет

Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»

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