WinkДетямГригорий Р.1-й сезон4-я серия
Григорий Р. (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2014, Григорий Р. Сезон 1. Серия 4
Драма, Исторический12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Таисия
Вилкова
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Сценарист
Илья
Тилькин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- РНАктёр дубляжа
Родион
Нахапетов
- АСАктёр дубляжа
Александр
Строев
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- НПХудожник
Николай
Перфимов
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АФОператор
Алексей
Федоров
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров