Грезы (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Грезы
1-й сезон
10-я серия

2018, Reverie
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мара Кинт – видный эксперт в области человеческого поведения – устраивается на новую работу. Задача героини – проникать в сознание людей, впавших в виртуальную кому, и возвращать их в обычную реальность. Рабочий процесс заставляет Мару вспомнить страшные эпизоды из собственного прошлого.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

