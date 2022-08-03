Грезы (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мара Кинт – видный эксперт в области человеческого поведения – устраивается на новую работу. Задача героини – проникать в сознание людей, впавших в виртуальную кому, и возвращать их в обычную реальность. Рабочий процесс заставляет Мару вспомнить страшные эпизоды из собственного прошлого.

