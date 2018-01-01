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Грезы (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Reverie
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мара Кинт – видный эксперт в области человеческого поведения – устраивается на новую работу. Задача героини – проникать в сознание людей, впавших в виртуальную кому, и возвращать их в обычную реальность. Рабочий процесс заставляет Мару вспомнить страшные эпизоды из собственного прошлого.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грезы»