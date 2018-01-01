Грезы (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мара Кинт – видный эксперт в области человеческого поведения – устраивается на новую работу. Задача героини – проникать в сознание людей, впавших в виртуальную кому, и возвращать их в обычную реальность. Рабочий процесс заставляет Мару вспомнить страшные эпизоды из собственного прошлого.



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