10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

На этом занятии все желающие смогут изучить тему Гражданское право. Объекты гражданского права. Мы продолжим изучать одну из отраслей правовой системы Российской Федерации (гражданское право) и рассмотрим новое определение объекты гражданского права. Поговорим о видах объектов гражданского права вещах и имущественных отношениях, в том числе и праве собственности.



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