8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Вопрос о рабстве был важнейшей проблемой для США второй половины XIX века. Северяне желали отмены рабства, а южане не представляли своей жизни и работы на плантациях без труда негров-рабов. Когда президентом стал Авраам Линкольн и заявил, что хочет покончить с рабством, разразилась страшная, кровопролитная война. О событиях этой войны, а также о восстановлении экономики и расширении границ США после войны вы узнаете, изучив данный урок.





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