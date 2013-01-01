Гражданская война в США. США на рубеже веков
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Америки в XIX – начале XX века
Гражданская война в США. США на рубеже веков

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

5.02013, Гражданская война в США. США на рубеже веков
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Вопрос о рабстве был важнейшей проблемой для США второй половины XIX века. Северяне желали отмены рабства, а южане не представляли своей жизни и работы на плантациях без труда негров-рабов. Когда президентом стал Авраам Линкольн и заявил, что хочет покончить с рабством, разразилась страшная, кровопролитная война. О событиях этой войны, а также о восстановлении экономики и расширении границ США после войны вы узнаете, изучив данный урок.

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