9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

При помощи данного видеоурока, вы сможете самостоятельно изучить тему "Гражданская война в 1918 - 1919 гг.". В ходе этой лекции учащиеся узнают о первом периоде гражданской войны и об основных событиях, происходивших в стране в этот исторический период. Учитель расскажет об основных силах белых и красных, а также покажет расстановку сил, используя географические карты.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

