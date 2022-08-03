WinkДетям9 класс. История РоссииРоссия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССРГражданская война в 1918 - 1919 гг.
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
6.82020, Гражданская война в 1918 - 1919 гг.
Образовательные18+
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О сериале
При помощи данного видеоурока, вы сможете самостоятельно изучить тему "Гражданская война в 1918 - 1919 гг.". В ходе этой лекции учащиеся узнают о первом периоде гражданской войны и об основных событиях, происходивших в стране в этот исторический период. Учитель расскажет об основных силах белых и красных, а также покажет расстановку сил, используя географические карты.
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