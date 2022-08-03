Гражданская война в 1918 - 1919 гг.
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Детям
9 класс. История России
Россия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССР
Гражданская война в 1918 - 1919 гг.

9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

6.82020, Гражданская война в 1918 - 1919 гг.
Образовательные18+

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О сериале

При помощи данного видеоурока, вы сможете самостоятельно изучить тему "Гражданская война в 1918 - 1919 гг.". В ходе этой лекции учащиеся узнают о первом периоде гражданской войны и об основных событиях, происходивших в стране в этот исторический период. Учитель расскажет об основных силах белых и красных, а также покажет расстановку сил, используя географические карты.

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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