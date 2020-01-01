5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

В данном уроке будет рассмотрено понятие гражданин. Мы поговорим о происхождении этого понятия, и о том, как менялось его значение. Также мы узнаем, какие права и обязанности есть у гражданина. Мы поговорим о возрасте, в котором житель Российской Федерации становится гражданином.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Гражданин 5 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.