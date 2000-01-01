Граница: Таежный роман (сериал, 2000) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дальний Восток. 70-ые годы. Маленький гарнизон на границе с Китаем. Здесь, как и всюду, живут мужчины и женщины. У каждого — своя история, своя судьба, своя любовь. Общее одно — все они попали сюда однажды по долгу службы и остались надолго.

