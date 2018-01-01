ГРАНДиозный сериал (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.92018, ГРАНДиозный сериал. Серия 3
Комедии18+
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Сюжет
Отель «Гранд» открывает свои двери! Познакомьтесь с новым персоналом отеля, узнайте, как зовут главную парочку сезона и освойте тонкости игры вместе с актeрами сериала. Кроме того у вас появится шанс посетить съeмочную площадку и увидеть создателей шоу.
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