Грандиозные машины Аляски (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2015, ALASKA MEGA MACHINES
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Аляска – это необыкновенные пейзажи, кристально чистый воздух ледяных долин и чрезвычайная опасность. Каждый день простые заботы становятся испытаниями для жителей Аляски. Они сражаются с безжалостной «вечной» зимой, в чем им помогают особые машины и приспособления.
Сериал Грандиозные машины Аляски 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.