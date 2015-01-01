Грандиозные машины Аляски (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Аляска – это необыкновенные пейзажи, кристально чистый воздух ледяных долин и чрезвычайная опасность. Каждый день простые заботы становятся испытаниями для жителей Аляски. Они сражаются с безжалостной «вечной» зимой, в чем им помогают особые машины и приспособления.



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