Грань (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
9.32011, Fringe
Фантастика, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ЖШРежиссёр
Жанно
Шварц
- АТАктриса
Анна
Торв
- Актёр
Джошуа
Джексон
- ДНАктёр
Джон
Ноубл
- ДНАктриса
Джесика
Николь
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- ББАктриса
Блэр
Браун
- МСАктёр
Майкл
Серверис
- КААктёр
Кирк
Асеведо
- СГАктёр
Сет
Гейбл
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- Сценарист
Роберто
Орси
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ТИПродюсер
Тамара
Исаак
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Набиев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ККХудожник
Клайд
Клотц
- СДХудожник
Стивен
Дж. Джордан
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- ДМОператор
Дэвид
Мокснесс
- ТЯОператор
Том
Яцко
- Оператор
Дэвид
Геддес
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино
- ММКомпозитор
Майк
МакКреди