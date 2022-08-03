Грань (сериал, 2010) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Грань. Сезон 3. Серия 16
9.32010, Fringe
Фантастика, Детектив18+

Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.

США, Канада
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
SD
41 мин / 00:41

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

