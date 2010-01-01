Грань. Сезон 3. Серия 10
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Грань (сериал, 2010) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

9.32010, Fringe
Фантастика, Зарубежные18+

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Сюжет

Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грань»

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