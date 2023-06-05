Граф Монте-Кристо (сериал, 1998) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
В 1815 году, в день своего обручения с красавицей Мерседес, молодой капитан дальнего плавания Эдмон Дантес был без суда и следствия заточен в тюрьму Замка Иф. В заговоре против него участвовали три человека: Мондего, имевший виды на невесту Эдмона; Данглар, мечтавший занять его место на капитанском мостике, и королевский прокурор Вильфор, вынесший обвинительный приговор.
Двадцать лет провел Дантес в подземельях замка, прежде чем ему удалось бежать. На острове Монте-Кристо он нашел сказочные сокровища, о которых ему рассказал сосед по камере. Свободный и богатый, Дантес год путешествовал по Востоку.
Но настал час для возмездия, и бывший пленник уже на дороге в Париж - под маской загадочного графа Монте-Кристо.
Несметное богатство и изысканные манеры позволили Монте-Кристо шутя войти в высшее парижское общество. Ни один из трех заговорщиков не узнал его. Только в сердце Мерседес, ставшей законной супругой негодяя Мондего, шевельнулось подозрение о возвращении любимого, которого она похоронила в своих мыслях более 20 лет назад...
То под видом итальянского священника, то под маской английского лорда, Монте-Кристо входит в жизни своих врагов, чтобы найти их наиболее уязвимые места и нанести удар наверняка.
Чтобы отомстить Мерседес, Монте-Кристо предлагает руку красавице - вдове Камилле де ля Ришарде. Однако игра в ревность причиняет графу не меньше боли, чем Мерседес: она осталась для него такой же любимой женщиной, какой была всегда...
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жозе
Дайан
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Орнелла
Мути
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ПААктёр
Пьер
Ардити
- СРАктёр
Серджо
Рубини
- ФДАктриса
Флоранс
Дарель
- КТАктёр
Кристофер
Томпсон
- СМАктёр
Станислас
Мерхар
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- Актриса
Элен
Венсан
- ДДСценарист
Дидье
Декуэн
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- ЖГПродюсер
Жан-Пьер
Герен
- ДРМонтажёр
Доминик
Рой
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- БККомпозитор
Бруно
Куле