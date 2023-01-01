Граф Монте-Кристо. Сезон 1. Серия 6
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Граф Монте-Кристо
1-й сезон
6-я серия

Граф Монте-Кристо (сериал, 1998) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.21998, Le Comte de Monte Cristo
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

В 1815 году, в день своего обручения с красавицей Мерседес, молодой капитан дальнего плавания Эдмон Дантес был без суда и следствия заточен в тюрьму Замка Иф. В заговоре против него участвовали три человека: Мондего, имевший виды на невесту Эдмона; Данглар, мечтавший занять его место на капитанском мостике, и королевский прокурор Вильфор, вынесший обвинительный приговор.

Двадцать лет провел Дантес в подземельях замка, прежде чем ему удалось бежать. На острове Монте-Кристо он нашел сказочные сокровища, о которых ему рассказал сосед по камере. Свободный и богатый, Дантес год путешествовал по Востоку.

Но настал час для возмездия, и бывший пленник уже на дороге в Париж - под маской загадочного графа Монте-Кристо.

Несметное богатство и изысканные манеры позволили Монте-Кристо шутя войти в высшее парижское общество. Ни один из трех заговорщиков не узнал его. Только в сердце Мерседес, ставшей законной супругой негодяя Мондего, шевельнулось подозрение о возвращении любимого, которого она похоронила в своих мыслях более 20 лет назад...

То под видом итальянского священника, то под маской английского лорда, Монте-Кристо входит в жизни своих врагов, чтобы найти их наиболее уязвимые места и нанести удар наверняка.

Чтобы отомстить Мерседес, Монте-Кристо предлагает руку красавице - вдове Камилле де ля Ришарде. Однако игра в ревность причиняет графу не меньше боли, чем Мерседес: она осталась для него такой же любимой женщиной, какой была всегда...

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Граф Монте-Кристо»

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