Граф Монте-Кристо (сериал, 1998) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В 1815 году, в день своего обручения с красавицей Мерседес, молодой капитан дальнего плавания Эдмон Дантес был без суда и следствия заточен в тюрьму Замка Иф. В заговоре против него участвовали три человека: Мондего, имевший виды на невесту Эдмона; Данглар, мечтавший занять его место на капитанском мостике, и королевский прокурор Вильфор, вынесший обвинительный приговор.



Двадцать лет провел Дантес в подземельях замка, прежде чем ему удалось бежать. На острове Монте-Кристо он нашел сказочные сокровища, о которых ему рассказал сосед по камере. Свободный и богатый, Дантес год путешествовал по Востоку.



Но настал час для возмездия, и бывший пленник уже на дороге в Париж - под маской загадочного графа Монте-Кристо.



Несметное богатство и изысканные манеры позволили Монте-Кристо шутя войти в высшее парижское общество. Ни один из трех заговорщиков не узнал его. Только в сердце Мерседес, ставшей законной супругой негодяя Мондего, шевельнулось подозрение о возвращении любимого, которого она похоронила в своих мыслях более 20 лет назад...



То под видом итальянского священника, то под маской английского лорда, Монте-Кристо входит в жизни своих врагов, чтобы найти их наиболее уязвимые места и нанести удар наверняка.



Чтобы отомстить Мерседес, Монте-Кристо предлагает руку красавице - вдове Камилле де ля Ришарде. Однако игра в ревность причиняет графу не меньше боли, чем Мерседес: она осталась для него такой же любимой женщиной, какой была всегда...

