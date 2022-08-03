Говорящая с призраками. (сериал, 2005) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Говорящая с призраками.
1-й сезон
11-я серия

2005, Ghost Whisperer
Драма, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мелинда Гордон только что вышла замуж и открыла собственный антикварный магазин. С виду она такая же, как большинство девушек. Но на самом деле Мелинда обладает редчайшей способностью общаться с духами умерших людей.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящая с призраками.»