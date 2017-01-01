Говардс-Энд. Серия 3
Wink
Сериалы
Говардс-Энд
1-й сезон
3-я серия
8.22017, Howards End
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Говардс-Энд (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Всe начинается со случайного знакомства процветающей буржуазной семьи Уилкокс с умными, культурными и полными идеализма сeстрами Шлегель. Ясноглазая Маргарет заводит дружбу с миссис Уилкокс, стремительная Елена приводит в их семью молодого банковского клерка Леонарда Баста, живущего на краю нищеты и разорения. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, семья обнаруживает, что она хочет оставить свой родовой дом Говардс-Энд в наследство Маргарет. Таким образом приводится в движение цепь событий, которая связывает три семьи и рисует портрет Англии поствикторианской эпохи.

Сериал Говардс-Энд 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb