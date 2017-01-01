Говардс-Энд (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыГовардс-Энд1-й сезон1-я серия
8.22017, Howards End
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Всe начинается со случайного знакомства процветающей буржуазной семьи Уилкокс с умными, культурными и полными идеализма сeстрами Шлегель. Ясноглазая Маргарет заводит дружбу с миссис Уилкокс, стремительная Елена приводит в их семью молодого банковского клерка Леонарда Баста, живущего на краю нищеты и разорения. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, семья обнаруживает, что она хочет оставить свой родовой дом Говардс-Энд в наследство Маргарет. Таким образом приводится в движение цепь событий, которая связывает три семьи и рисует портрет Англии поствикторианской эпохи.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актриса
Хейли
Этвелл
- ФКАктриса
Филиппа
Култхард
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- ДБАктёр
Джо
Бэннистер
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- БКАктриса
Бесси
Картер
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- РЭАктриса
Розалинд
Элизар
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ЭФСценарист
Э.М.
Форстер
- ДДПродюсер
Джошуа
Д. Морер
- АУПродюсер
Аликсандр
Уитлин
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли