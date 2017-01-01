Говардс-Энд (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Всe начинается со случайного знакомства процветающей буржуазной семьи Уилкокс с умными, культурными и полными идеализма сeстрами Шлегель. Ясноглазая Маргарет заводит дружбу с миссис Уилкокс, стремительная Елена приводит в их семью молодого банковского клерка Леонарда Баста, живущего на краю нищеты и разорения. Когда миссис Уилкокс находится при смерти, семья обнаруживает, что она хочет оставить свой родовой дом Говардс-Энд в наследство Маргарет. Таким образом приводится в движение цепь событий, которая связывает три семьи и рисует портрет Англии поствикторианской эпохи.



Сериал Говардс-Энд 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.