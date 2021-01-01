Готовим тело к осени: 3 шага для удержания результата круглый год
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tanyarybakova
1-й сезон
Готовим тело к осени: 3 шага для удержания результата круглый год

tanyarybakova (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

6.62021, Готовим тело к осени: 3 шага для удержания результата круглый год
Блог18+

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О сериале

Меня зовут Таня и мне удалось похудеть на 55 кг! Теперь я делюсь своим опытом и знаниями с другими людьми, для которых проблема лишнего веса еще не решена. Я уже давно помогаю людям менять себя и свое тело в лучшую сторону - теперь и в видео-формате!

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Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

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