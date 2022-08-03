Готэм (сериал, 2015) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
8.92015, Gotham
Фантастика, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детектив Джеймс Гордон приступает к работе в департаменте полиции Готэма. Город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных предпринимателей и филантропов, и Гордон берeтся расследовать это дело. Между тем ему приходится сталкиваться с мафией и опасными злодеями, населяющими Готэм.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Кэннон
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- БМАктёр
Бен
Маккензи
- Актёр
Донал
Лог
- ДМАктёр
Давид
Мазуз
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- КБАктриса
Камрен
Бикондова
- КМАктёр
Кори
Майкл Смит
- ШПАктёр
Шон
Пертуи
- ЭРАктриса
Эрин
Ричардс
- Актриса
Морена
Баккарин
- КЧАктёр
Крис
Чок
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- ДССценарист
Джон
Стефенс
- Сценарист
Дэнни
Кэннон
- Продюсер
Дэнни
Кэннон
- АКПродюсер
Аннабелль
К. Фрост
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ДСПродюсер
Джон
Стефенс
- РБХудожник
Ричард
Берг
- ДНХудожник
Дэниэл
Новотны
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КНОператор
Крешенцо
Нотариле
- СКОператор
Скотт
Кеван
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл