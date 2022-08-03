Готэм (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Детектив Джеймс Гордон приступает к работе в департаменте полиции Готэма. Город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных предпринимателей и филантропов, и Гордон берeтся расследовать это дело. Между тем ему приходится сталкиваться с мафией и опасными злодеями, населяющими Готэм.

