5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

На данном уроке будут изучены государственные символы России, их разновидности и краткая история их становления. Помимо основных государственных символов будут также рассмотрены иные символы, к примеру, президентский штандарт. На примере исторической вставки мы проследим связь внешнего вида государственных символов с событиями в нашей стране.



