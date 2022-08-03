Вашему вниманию предлагается видеоурок на тему Государственное право. Часть 2. В начале урока мы повторим изученный ранее материал, а именно: общие основы государственной власти, после чего перейдем к анализу конкретных субъектов права. Рассмотрим государственное право Российской Федерации и основные признаки правового государства.



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