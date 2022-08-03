Государственное право. Ч. 2
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Человек и право
Государственное право. Ч. 2

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.32020, Государственное право. Ч. 2
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вашему вниманию предлагается видеоурок на тему Государственное право. Часть 2. В начале урока мы повторим изученный ранее материал, а именно: общие основы государственной власти, после чего перейдем к анализу конкретных субъектов права. Рассмотрим государственное право Российской Федерации и основные признаки правового государства.

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Жанр
Образовательные
Время
28 мин / 00:28

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