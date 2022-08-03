5 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой Государства на карте мира. На уроке вы познакомитесь с понятиями политическая карта и государство. Рассмотрите четыре основных этапа формирования современной политической карты мира. Познакомитесь с делением стран по различным критериям: по площади, численности населения, экономическим показателям, географическому положению и пр. А также узнаете, как изображаются страны на политической карте мира.



