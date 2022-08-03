Гостиница «Россия» (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Гостиница «Россия». Серия 4
Гостиница «Россия»
1-й сезон
4-я серия
9.12016, Гостиница «Россия». Серия 4
Драма, Детектив12+

О сериале

Москва, 1976 год. Ксения — сотрудница орготдела гостиницы «Россия». Она отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых в основном советская знать и высокопоставленные иностранцы. Гостиница — целый мир, не похожий на обыденную советскую реальность. Здесь ощущается дыхание другой жизни, роскошной, неизвестной, притягательной. Это место, где сходятся интересы разных отделов КГБ и милиции, криминала и мира искусства, интересы разных политических и международных групп.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

