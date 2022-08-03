WinkСериалыГостиница «Россия»1-й сезон11-я серия
9.12016, Гостиница «Россия». Серия 11
Драма, Детектив12+
Эта серия пока недоступна
Гостиница «Россия» (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Москва, 1976 год. Ксения — сотрудница орготдела гостиницы «Россия». Она отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых в основном советская знать и высокопоставленные иностранцы. Гостиница — целый мир, не похожий на обыденную советскую реальность. Здесь ощущается дыхание другой жизни, роскошной, неизвестной, притягательной. Это место, где сходятся интересы разных отделов КГБ и милиции, криминала и мира искусства, интересы разных политических и международных групп.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ЛДАктриса
Людмила
Дребнёва
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Евгений
Пронин
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- ИБАктёр
Иван
Босильчич
- ДМСценарист
Дмитрий
Миропольский
- АКСценарист
Андрей
Коробов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- АСХудожница
Анна
Смехова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов