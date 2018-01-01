Гостевая книга (сериал, 2018) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Небольшой курортный городок Моунт Трэйс живет тем, что сдает в аренду коттеджи всем, кто желает отдохнуть вдали от огней мегаполиса. И среди приезжих встречается немало интересных персонажей, которые то и дело попадают в нелепые ситуации. Одна из особенностей сериала — в каждом эпизоде появляется приглашенная звезда.



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