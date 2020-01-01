Гоша. Серия 2
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Гоша (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.22020, Гоша. Серия 2
Комедии, Русские18+

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Сюжет

Живой и непосредственный Гоша так и не научился ладить с людьми, и каждая встреча с окружающим миром оборачивается курьeзом: будь то визит к парикмахеру, посещение модной выставки или поиск работы. Но герой никогда не изменяет себе и каждый день с оптимизмом пробует что-то новое.

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