Гоша (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Живой и непосредственный Гоша так и не научился ладить с людьми, и каждая встреча с окружающим миром оборачивается курьeзом: будь то визит к парикмахеру, посещение модной выставки или поиск работы. Но герой никогда не изменяет себе и каждый день с оптимизмом пробует что-то новое.



Сериал Гоша 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.