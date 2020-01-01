Гоша (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
6.22020, Гоша. Серия 10
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Живой и непосредственный Гоша так и не научился ладить с людьми, и каждая встреча с окружающим миром оборачивается курьeзом: будь то визит к парикмахеру, посещение модной выставки или поиск работы. Но герой никогда не изменяет себе и каждый день с оптимизмом пробует что-то новое.
Сериал Гоша 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Михаил
Миронов
- МААктёр
Мкртыч
Арзуманян
- Актриса
Виктория
Рунцова
- ГБАктёр
Григорий
Багров
- АКАктёр
Андрей
Капустин
- Актриса
Ёла
Санько
- АЕАктриса
Альбина
Евтушевская
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- Актёр
Андрей
Свиридов
- БААктёр
Бари
Алибасов
- Актёр
Сергей
Глушко
- СМСценарист
Саркис
Мноян
- ААСценарист
Ашот
Абрамян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ПМХудожница
Полина
Микитенко