7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 4 смотреть онлайн

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Рельеф Северной Америки разнообразен и контрастен. В центре материка почти идеально плоские равнины сменяются обширными холмистыми просторами. На востоке они соседствуют с невысокими Аппалачскими горами. На западе равнины примыкают к горным сооружениям Кордильер.



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