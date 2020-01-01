Горы Северной Америки. Особенности природы
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Детям
7 класс. География
Материки. Северная Америка
Горы Северной Америки. Особенности природы

7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 4 смотреть онлайн

6.02020, Горы Северной Америки. Особенности природы
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рельеф Северной Америки разнообразен и контрастен. В центре материка почти идеально плоские равнины сменяются обширными холмистыми просторами. На востоке они соседствуют с невысокими Аппалачскими горами. На западе равнины примыкают к горным сооружениям Кордильер.

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