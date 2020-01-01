WinkДетям7 класс. ГеографияМатерики. Северная АмерикаГоры Северной Америки. Особенности природы
7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 4 смотреть онлайн
6.02020, Горы Северной Америки. Особенности природы
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Сюжет
Рельеф Северной Америки разнообразен и контрастен. В центре материка почти идеально плоские равнины сменяются обширными холмистыми просторами. На востоке они соседствуют с невысокими Аппалачскими горами. На западе равнины примыкают к горным сооружениям Кордильер.
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