Городские легенды. Сезон 4. Серия 4
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Городские легенды (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2020, Urban Myths
Комедии, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сборник почти правдивых историй из жизни известных личностей. 8 затейливых баек из мира Голливуда, шоу-бизнеса и искусства расскажут о том, что вдохновило Пола Маккартни написать «Yesterday», чем знаменит визит Ганса Христиана Андерсена в дом Чарльза Диккенса и многом другом.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Городские легенды»