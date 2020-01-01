8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 7 смотреть онлайн

Тема нашего сегодняшнего урока: Города России. Урбанизация. Мы узнаем, что такое урбанизация, город, агломерация и мегалополисы. Узнаем также, какая часть населения России живет в городах, какие районы нашей страны можно назвать самыми городскими, а в каких городов нет вообще. Познакомимся с городами-миллионерами и узнаем, что такое городской образ жизни и кого можно называть горожанином.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

