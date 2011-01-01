WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФеодальная система Западной ЕвропыГород в Западной Европе
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
7.32011, Город в Западной Европе
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Почему возникали города? Где они строились? Какой была жизнь горожан в Средние века? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.
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