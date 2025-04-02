Город, в котором меня нет (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жизнь мангаки нелегка. Тяжелый и кропотливый труд по достоинству вознаграждается в редких случаях. Авторские работы, в которые были вложены душа и нравоучительный посыл, не всегда достигают сердец читателей. Однажды понять, что ты пустой и скучный человек, не способный на большее — самый большой страх в жизни мангаки. Сатору Фудзинума - тоже автор. В свои 28 он трудится не покладая рук, однако не все авторы гении, и далеко не у каждого получается выразить себя в своих работах. Множеством вопросов ежедневно задается Сатору, и боится однажды увидеть себя пустым и скучным. Но разве пустые и скучные люди могут так же ловко подмечать в своем окружении разные мелочи? Сатору может. Но признавать это в себе, то, что делает его далеко не посредственным, он не хочет. Впрочем, как и называть свой дар сверхъестественным.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Драма, Мультсериалы, Аниме, Триллер
Рейтинг
- ТИРежиссёр
Томохико
Ито
- АКАктриса
Акари
Кито
- ММАктёр
Мицуру
Миямото
- АЮАктриса
Аои
Юки
- МТАктриса
Минами
Такаяма
- СМАктёр
Синносукэ
Мицусима
- ХКАктриса
Хина
Кино
- ТЦАктриса
Тао
Цутия
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- ЮКАктёр
Юкитоси
Кикути
- АНАктриса
Аяка
Нанасэ
- ТКСценарист
Таку
Кисимото
- АФСценарист
Алекс
Фон Дэвид
- ЮИПродюсер
Ютака
Исикава
- МСХудожник
Масару
Сато
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- ЮККомпозитор
Юки
Кадзиура