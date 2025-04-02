Город, в котором меня нет (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Жизнь мангаки нелегка. Тяжелый и кропотливый труд по достоинству вознаграждается в редких случаях. Авторские работы, в которые были вложены душа и нравоучительный посыл, не всегда достигают сердец читателей. Однажды понять, что ты пустой и скучный человек, не способный на большее — самый большой страх в жизни мангаки. Сатору Фудзинума - тоже автор. В свои 28 он трудится не покладая рук, однако не все авторы гении, и далеко не у каждого получается выразить себя в своих работах. Множеством вопросов ежедневно задается Сатору, и боится однажды увидеть себя пустым и скучным. Но разве пустые и скучные люди могут так же ловко подмечать в своем окружении разные мелочи? Сатору может. Но признавать это в себе, то, что делает его далеко не посредственным, он не хочет. Впрочем, как и называть свой дар сверхъестественным.

