WinkСериалыГород шпионов1-й сезон2-я серия
7.82020, Spy City
Триллер, Драма18+
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Город шпионов (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb