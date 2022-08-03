Город шпионов. Серия 2
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Сериалы
Город шпионов
1-й сезон
2-я серия
7.82020, Spy City
Триллер, Драма18+

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Город шпионов (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb